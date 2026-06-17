НАТО при необходимости готово помочь восстановить судоходство в Ормузском проливе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение вопроса восстановления судоходства через Ормузский пролив не входит в список задач альянса, но при необходимости НАТО готово помочь.

"Это вне территории НАТО. Но у нас есть пример Великобритании и Франции, которые на национальном уровне координируют усилия", - сказал он на пресс-конференции.

Рютте напомнил, что ряд стран перебросили корабли к ближневосточному региону для возможного участия в операциях по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Он отметил, что альянс "всегда готов помочь при необходимости", и добавил, что европейские страны могли бы, к примеру, помочь США в разминировании пролива.

США и Иран достигли соглашения, предусматривающего немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. 19 июня стороны должны подписать в Швейцарии меморандум о взаимопонимании, который, в частности, предполагает открытие Ормузского пролива для транзита судов и прекращение морской блокады Ирана.