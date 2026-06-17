Генсек НАТО ждет увеличения вклада Европы в военный потенциал в случае сокращения роли США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сокращение военных ресурсов США в Европе будет компенсировано нарастающими инвестициями в оборону европейских стран-союзниц по НАТО, заявил на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Все это касается не того, где сейчас находятся военные ресурсы. Это касается того, кто и что будет делать в случае активации наших военных планов, например, пятой статьи (Североатлантического договора о коллективной обороне - ИФ)", - сказал он, когда его спросили, будет ли уменьшена роль США в коллективных военных действиях, если альянсу придется воевать.

"В том, что касается потенциала, США будут выделять меньше ресурсов (...). То есть США корректируют свой вклад, и все союзники взяли на себя обязательства инвестировать больше. И также требуется дополнительная работа", - объяснил генсек НАТО.

Рютте добавил, что "в общем ситуация выглядит хорошо".

В ходе пресс-конференции он говорил об ожидании того, что "союзники будут более справедливо разделять ответственность" за безопасность в Европе, поэтому сокращение военных ресурсов Соединенных Штатов, по его утверждению, нельзя расценивать как "отход США от своих союзников".