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Парламент Эстонии будет выбирать президента 2 сентября

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спикер парламента Эстонии Лаури Хуссар по предложению президента Алара Кариса назначил на 2 сентября проведение внеочередного заседания, на котором состоятся выборы главы государства, сообщила пресс-служба парламента.

Для выдвижения кандидата в президенты претенденту необходимо собрать подписи не менее 21 парламентария. Для избрания кандидату требуется на тайном голосовании набрать не менее двух третей голосов депутатов парламента или не менее 68 голосов из 101.

Если президент не будет избран в ходе трех туров голосования в парламенте, выборы перейдут в коллегию выборщиков, в которой, помимо членов парламента, состоят также представители местных самоуправлений - в общей сложности 208 человек.

Но если и тогда ни один из кандидатов не окажется избранным, вся процедура в парламенте начнется заново.

Карис вступил в должность в 2021 году, до того он был директором Национального музея. Его пятилетний срок полномочий истекает в октябре 2026 года. Он еще не давал согласия на избрание на второй должностной срок, как ожидается, он объявит о своем решении 25 июня.

Эстония Лаури Хуссар Алар Карис
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