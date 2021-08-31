Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на внеочередной сессии во вторник на закрытом голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса (Alar Karis).

За его кандидатуру проголосовали 72 депутатов из 101, незаполненными оказались восемь бюллетеней. В голосовании приняли участие 80 депутатов.

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Alar Karis was elected 🇪🇪 President of Estonia. He received 72 votes at the secret ballot. pic.twitter.com/dxByCOQLmP — Riigikogu (@Riigikogu) August 31, 2021

Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов.

Кандидатуру Кариса выдвинули обе правящие партии: Центра и Реформ, у которых на двоих 59 депутатов в парламенте. Во вторник большинство от оппозиционной Социал-демократической партии (11 голосов) перед вторым туром голосования заявили, что поддержат кандидата.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года он работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

Его жена Сирье Карис является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

В предвыборном интервью порталу телерадиовещания ERR Карис заявил, что внешнеполитическое положение Эстонии, по его мнению, "очень хорошее".

По мнению Кариса, в эстонско-российских отношениях "много вопросов в воздухе, будь то пограничный вопрос или здешние граждане, которые смотрят скорее в сторону Москвы, чем вовнутрь Эстонии, а также их положение". "Вопросов, о которых нужно говорить с русскими, немало", - отметил он.