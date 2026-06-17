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Глава "Росатома" сообщил о 50 ударах по территории ЗАЭС и Энергодару за последние сутки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о новых ударах ВСУ по территории Запорожской атомной станции и города Энергодара.

"Ничего хорошего, к сожалению, сказать про Запорожскую АЭС я не могу. Последние сутки принесли новые обстрелы по городу, по транспортному цеху ЗАЭС, где-то до 50 ударов было насчитано, в том числе и ночью. Слава богу, обошлось без жертв", - сказал Лихачев журналистам в рамках саммита Россия - АСЕАН, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, электроэнергия в настоящее время подается по ограниченной схеме, есть проблемы с интернетом. А любая поездка, будь то грузы или перевозка персонала, "это спецоперация с постоянным риском".

"Так что атмосфера давления, психологического запугивания, она, к сожалению, с повестки дня не снята. При этом станция находится в штатном режиме. Коллектив демонстрирует мужество и делает всё, чтобы не допустить даже вероятности какого бы то ни было инцидента, и в этих боевых условиях на 100% обеспечивает безопасное содержание станции", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что "Росатом" со своей стороны прилагает все усилия для помощи коллективу ЗАЭС и жителям Энергодара.

ЗАЭС Запорожская АЭС Энергодар Росатом Алексей Лихачев
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