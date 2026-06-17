Находившиеся в ПВР пассажиры атакованного под Брянском автобуса вернулись в Белоруссию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Все пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе (Брянская область), уже находятся в Гомельской области, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

"Под охраной сопровождающей колонны жители Республики Беларусь доставлены домой. Желаю и детям, и взрослым как можно скорее прийти в себя, душевных и физических сил", - написал Ковальчук в своем канале в Мах.

Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи, подчеркнул врио губернатора.

В Гомельском облисполкоме также сообщили, что дети, не пострадавшими в ходе атаки БПЛА в Брянской области, уже прибыли на автобусе в Белоруссию и сейчас находятся в Гомельской области.

По данным российских властей, в среду на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пять детей, госпитализированы. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.