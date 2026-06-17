Поиск

Находившиеся в ПВР пассажиры атакованного под Брянском автобуса вернулись в Белоруссию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Все пассажиры атакованного ВСУ автобуса, которые находились в пункте временного пребывания в Почепе (Брянская область), уже находятся в Гомельской области, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

"Под охраной сопровождающей колонны жители Республики Беларусь доставлены домой. Желаю и детям, и взрослым как можно скорее прийти в себя, душевных и физических сил", - написал Ковальчук в своем канале в Мах.

Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи, подчеркнул врио губернатора.

В Гомельском облисполкоме также сообщили, что дети, не пострадавшими в ходе атаки БПЛА в Брянской области, уже прибыли на автобусе в Белоруссию и сейчас находятся в Гомельской области.

По данным российских властей, в среду на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пять детей, госпитализированы. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Белоруссия Брянская область автобус ВСУ атака пассажиры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парламент Финляндии разрешил ввоз в страну ядерного оружия

 Парламент Финляндии разрешил ввоз в страну ядерного оружия

Трамп заявил, что думает о восстановлении санкций против РФ

 Трамп заявил, что думает о восстановлении санкций против РФ

Вэнс обусловил выделение $300 млрд и размораживание активов Ирана сменой его поведения

Минск потребовал от Киева разъяснений после удара БПЛА по автобусу в Брянской области

Стармер обеспокоен инцидентом с российским фрегатом в Ла-Манше
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9967 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2707 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов