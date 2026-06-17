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В ОДКБ осдуили удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил соболезнования белорусам в связи с ударом украинского дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области и выступил с осуждением этого преступного акта.

"От имени Секретариата ОДКБ выражаю глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи с ударом украинским дроном по автобусу, перевозившему белорусских граждан, в том числе детей, произошедшим в Брянской области Российской Федерации", - говорится в комментарии Масадыкова, опубликованном в официальном канале ОДКБ.

Генсек ОДКБ напомнил, что известно об одном погибшем и восьми раненых пассажирах автобуса.

"Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания", - заявил Масадыков.

ОДКБ Брянская область Белоруссия автобус дети удар
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