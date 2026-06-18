Постпреды СНГ 19 июня в Минске обсудят атаку БПЛА на белорусский автобус с детьми

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества Независимых Государств при уставных и других органах Содружества по вопросу об атаке дрона на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ состоится в Минске 19 июня.

"По инициативе белорусской стороны постпреды намерены обсудить вопрос об акте терроризма, совершенном украинской стороной против мирных граждан Республики Беларусь", - информирует госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.

По данным российских властей, в минувшую среду на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пятеро детей, получили травмы. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.