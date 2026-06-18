США перебросили на Ближний Восток еще 18 истребителей F-35A

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты дополнительно перебросили из Великобритании на Ближний Восток 18 американских истребителей пятого поколения F-35A, сообщает в четверг военное издание Army Recognition.

Они прибыли на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании, где перед началом конфликта с Ираном была развернута крупнейшая в регионе авиационная группировка американских боевых самолетов, в том числе 30 истребителей F-35A.

На данный момент американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает около 300 боевых самолетов, размещенных на авиабазах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также на двух авианосцах, находящихся в Аравийском море. Среди них - истребители F-35A, F-15E, F-16, F/А-18, а также штурмовики A-10, которые принимали активное участие в операции против Ирана.

Кроме того, на минувшей неделе на фоне проведения двух американских операций против Ирана США нарастили группировку стратегических бомбардировщиков B-1B и B-52H на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, туда дополнительно прибыли четыре самолета.

В настоящее время на авиабазе находятся 18 стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и девять B-52H Stratofortress. В ходе конфликта с Ираном они ежедневно использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности, по защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

О целях переброски на Ближний Восток дополнительных авиационных частей Пентагон не сообщает.