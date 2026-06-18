Поиск

США перебросили на Ближний Восток еще 18 истребителей F-35A

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты дополнительно перебросили из Великобритании на Ближний Восток 18 американских истребителей пятого поколения F-35A, сообщает в четверг военное издание Army Recognition.

Они прибыли на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании, где перед началом конфликта с Ираном была развернута крупнейшая в регионе авиационная группировка американских боевых самолетов, в том числе 30 истребителей F-35A.

На данный момент американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает около 300 боевых самолетов, размещенных на авиабазах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также на двух авианосцах, находящихся в Аравийском море. Среди них - истребители F-35A, F-15E, F-16, F/А-18, а также штурмовики A-10, которые принимали активное участие в операции против Ирана.

Кроме того, на минувшей неделе на фоне проведения двух американских операций против Ирана США нарастили группировку стратегических бомбардировщиков B-1B и B-52H на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, туда дополнительно прибыли четыре самолета.

В настоящее время на авиабазе находятся 18 стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и девять B-52H Stratofortress. В ходе конфликта с Ираном они ежедневно использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности, по защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

О целях переброски на Ближний Восток дополнительных авиационных частей Пентагон не сообщает.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
F-35 Ближний Восток Иран Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

 В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

Премьер Пакистана заявил, что меморандум между США и Ираном вступает в силу немедленно

Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

 Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

В Иране заявили, что очного подписания меморандума с США не будет

 В Иране заявили, что очного подписания меморандума с США не будет

Трамп подтвердил, что подписал меморандум с Ираном

Тегеран будет взимать плату за проход через Ормуз в соответствии с меморандумом

Трамп лично подписал меморандум с Ираном

 Трамп лично подписал меморандум с Ираном

Иран и США подписали меморандум об остановке конфликта

Новый глава ФРС заявил об отказе от forward guidance

ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

 ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9970 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2718 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов