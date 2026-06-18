На единственном НПЗ Азербайджана случился пожар

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Низаминском районе Баку утром начался пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МЧС республики. Пожар тушат.

Бакинский НПЗ мощностью 6,5 млн тонн в год сейчас реализует масштабный проект по модернизации и реконструкции. Предполагается, что по итогам реконструкции завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона. Полное завершение проекта планируется в 2027 году.

Это единственный НПЗ в Азербайджане.