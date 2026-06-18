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Пожар на Бакинском НПЗ потушили

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Баку потушили начавшийся ранее утром пожар на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR).

"18 июня около 08:30 на установке каталитического риформинга №31 нефтеперерабатывающего завода в результате выброса на верхней крышке теплообменника №211/1 произошло возгорание. Происшествие было немедленно взято под контроль, и благодаря оперативному вмешательству Госслужбы пожарной охраны МЧС пожар был полностью потушен", - говорится в сообщении.

Завод продолжает работать с требованиями безопасности, без перебоев в производственном процессе.

"Для установления причин происшествия проводится расследование", - сообщает ГНКАР.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод - единственный НПЗ в Азербайджане, его мощность - 6,5 млн тонн в год. Сейчас предприятие реализует масштабный проект модернизации и реконструкции, по итогам которого завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона. Полное завершение проекта планируется в 2027 году.

SOCAR Азербайджан Баку МЧС ГНКАР Бакинский НПЗ
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