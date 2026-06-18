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Хегсет призвал реформировать НАТО для усиления обороноспособности

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в четверг о необходимости трансформировать НАТО в альянс с более мощным военным потенциалом.

"Будущая НАТО 3.0 - это (...) признание того, что НАТО надо вернуться к военному альянсу с действительно жесткой позицией, альянсу, который обладает военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциальных угроз в отношении Европы", - сказал он журналистам перед заседанием глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

По словам Хегсета, союзники по НАТО должны "предпринимать что-то решительное" для обеспечения обороны.

В мае генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркнул важность перераспределения ответственности в НАТО для реформирования и формирование готовой версии альянса: так называемой НАТО 3.0.

Пентагон НАТО Пит Хегсет
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