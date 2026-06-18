В Великобритании начались выборы в округе, дающие шанс сопернику Стармера вернуться в парламент

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В британском избирательном округе Мейкерфилд в четверг стартовали дополнительные выборы, которые могут привести к возвращению в парламент претендующего на пост премьер-министра мэра Манчестера Эндрю Бернема, сообщает Sky News.

Избирательные участки в Мейкерфилде открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и будут работать до 22:00 (00:00 по Москве). Всего в избирательном округе проживает около 76 тыс. имеющих право голоса избирателей.

Выборы в небольшом округе могут иметь значительные последствия для британской политики. Британские СМИ сообщают, что если Бернему удастся вернуться в парламент, то он, вероятнее всего, инициирует борьбу за позицию лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Для этого ему понадобится получить поддержку как минимум 80 депутатов от Лейбористской партии. Предполагается, что он сможет этого добиться, так как ранее около 100 депутатов публично призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку.

В мае депутат-лейборист от Мейкерфилда Джош Саймонс объявил, что намерен уйти в отставку. При этом политик подчеркнул, что делает это исключительно для того, чтобы Бернем мог занять его место в парламенте. Тогда Саймонс заявил, что "Энди является подходящим кандидатом на пост руководителя страны".

Проблемы Стармера усугубились после плохих результатов Лейбористской партии на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии в мае, на которых партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест. После этого многие однопартийцы, в том числе члены парламента, призвали премьера покинуть пост. Пока что Стармер отказывается рассматривать такую возможность.

Бернем, которого в СМИ называют "королем Севера", обладает достаточно обширной поддержкой в партии. Он занимал министерские должности в правительствах премьер-министров Тони Блэра и Гордона Брауна, а также дважды боролся за пост главы Лейбористской партии: в 2010 году он занял четвертое место, а в 2015 - второе, проиграв Джереми Корбину.