Пезешкиан назвал историческим событием подписание меморандума Ираном и США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал историческим меморандум о взаимопонимании между Ираном и США и отметил приверженность Тегерана к миру.

"Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир будет достигнут благодаря взаимопониманию", - написал он в социальной сети X в четверг.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран всегда был привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.

К сообщению президент Ирана прикрепил фотографию документа, подписанного им, президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который выступал в качестве посредника.

Меморандум был подписан в ночь на четверг. Согласно тексту документа, Иран и США, помимо прочего, прекращают боевые действия на всех фронтах и открывают Ормузский пролив. Также в течение 60 дней стороны должны будут согласовать финальное соглашение, которое позволит решить наиболее острые проблемы. Главной из них считается судьба иранской ядерной программы.