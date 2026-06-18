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Пезешкиан назвал историческим событием подписание меморандума Ираном и США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал историческим меморандум о взаимопонимании между Ираном и США и отметил приверженность Тегерана к миру.

"Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир будет достигнут благодаря взаимопониманию", - написал он в социальной сети X в четверг.

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Пезешкиан подчеркнул, что Иран всегда был привержен миру во всем мире, прогрессу и региональному сотрудничеству.

К сообщению президент Ирана прикрепил фотографию документа, подписанного им, президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который выступал в качестве посредника.

Меморандум был подписан в ночь на четверг. Согласно тексту документа, Иран и США, помимо прочего, прекращают боевые действия на всех фронтах и открывают Ормузский пролив. Также в течение 60 дней стороны должны будут согласовать финальное соглашение, которое позволит решить наиболее острые проблемы. Главной из них считается судьба иранской ядерной программы.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Масуд Пезешкиан
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