Аналитики BofA прогнозируют снижение цены Brent до $82 за баррель после полного открытия Ормузского пролива

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Полное открытие судоходства через Ормузский пролив может привести к тому, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $82 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America.

Ранее они ожидали этот показатель на уровне $93 за баррель.

Нефтяные котировки, вероятно, будут колебаться в диапазоне от $70 до $80 за баррель значительную часть второго полугодия, полагают эксперты.

BofA теперь предполагает чистый дефицит нефти в размере 2,6 млн баррелей в сутки в текущем году, в то время как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке ожидался профицит в 2 млн б/с.

В 2027 году Brent в среднем будет стоить $70 за баррель, прогнозируют аналитики банка.