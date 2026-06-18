Поиск

Аналитики BofA прогнозируют снижение цены Brent до $82 за баррель после полного открытия Ормузского пролива

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Полное открытие судоходства через Ормузский пролив может привести к тому, что средняя цена нефти марки Brent в этом году составит $82 за баррель, прогнозируют аналитики Bank of America.

Ранее они ожидали этот показатель на уровне $93 за баррель.

Нефтяные котировки, вероятно, будут колебаться в диапазоне от $70 до $80 за баррель значительную часть второго полугодия, полагают эксперты.

BofA теперь предполагает чистый дефицит нефти в размере 2,6 млн баррелей в сутки в текущем году, в то время как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке ожидался профицит в 2 млн б/с.

В 2027 году Brent в среднем будет стоить $70 за баррель, прогнозируют аналитики банка.

Bank of America Brent Ормузский пролив нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях

США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе

 США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе

Brent подешевела до $77,76 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июня

Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания Федрезерва

 Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания Федрезерва

Большинство рынков акций Европы закрылись в плюсе, сводный индекс обновил рекорд

 Большинство рынков акций Европы закрылись в плюсе, сводный индекс обновил рекорд

В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

 В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2724 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов