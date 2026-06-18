Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть теряют более 3% в четверг, торгуются на минимумах с начала марта на ожиданиях открытия Ормузского пролива для прохода танкеров вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании Вашингтоном и Тегераном.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени составила $77,04 за баррель, что на $2,51 (3,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии стоимость этого контракта опускалась ниже $77 за баррель впервые со 2 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,69 (3,5%), до $74,1 за баррель.

Кувейт начал наращивать добычу нефти и планирует довести ее до 2 млн баррелей в сутки (б/с) в течение недели, заявил глава госкомпании Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в интервью агентству Bloomberg. Добыча нефти в Кувейте падала до 500 тыс. б/с из-за конфликта в регионе, поскольку нефтяные месторождения в стране подвергались атакам, а ключевой маршрут для экспорта сырья был закрыт.

Глава Kuwait Petroleum отметил, что страна смогла провести достаточный объем работ для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, чтобы вернуть добычу к довоенным уровням раньше, чем ожидалось.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что экспорт нефти из стран Персидского залива вернется к прежнему уровню к концу июля, а добыча в регионе полностью восстановится к октябрю.

В случае полного возобновления судоходства в Ормузском проливе средняя цена Brent в этом году составит $82 за баррель, считают эксперты Bank of America. Ранее они прогнозировали цену на уровне $93 за баррель.