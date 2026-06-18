Поиск

Нетаньяху хочет оказать влияние на условия финального соглашения США и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху желает воспользоваться произраильски настроенными СМИ и политиками с целью изменить в благоприятную для Израиля сторону параметры будущих итоговых договоренностей США и Ирана, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источник.

"По словам израильского источника, Нетаньяху поставил цель повлиять на окончательное соглашение, используя медийных личностей с правыми взглядами и дружественных сенаторов, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа", - информирует телеканал.

В миреWSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действияхЧитать подробнее

В то же время, по словам источника, Нетаньяху не верит в возможность финального соглашения Вашингтона и Тегерана и считает, что Иран не согласится на настоящие ограничения своей ядерной программы.

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму.

В свою очередь в четверг Армия обороны Израиля сообщила, что продолжит операцию против ливанской группировки "Хезболла" в зоне безопасности на юге Ливана.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях

США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе

 США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2726 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов