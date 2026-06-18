Нетаньяху хочет оказать влияние на условия финального соглашения США и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху желает воспользоваться произраильски настроенными СМИ и политиками с целью изменить в благоприятную для Израиля сторону параметры будущих итоговых договоренностей США и Ирана, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источник.

"По словам израильского источника, Нетаньяху поставил цель повлиять на окончательное соглашение, используя медийных личностей с правыми взглядами и дружественных сенаторов, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа", - информирует телеканал.

В то же время, по словам источника, Нетаньяху не верит в возможность финального соглашения Вашингтона и Тегерана и считает, что Иран не согласится на настоящие ограничения своей ядерной программы.

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму.

В свою очередь в четверг Армия обороны Израиля сообщила, что продолжит операцию против ливанской группировки "Хезболла" в зоне безопасности на юге Ливана.