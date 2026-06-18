Вэнс по-прежнему планирует поездку в Швейцарию для переговоров с Ираном

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что все еще намерен отправиться в Швейцарию на переговоры с Ираном по нерешенным вопросам.

"Да, я планирую направиться туда", - сказал он журналистам на брифинге в Белом доме.

При этом Вэнс подчеркнул, что пока точно не знает, когда он окажется в Швейцарии, так как это зависит от того, когда в эту страну прибудут иранские переговорщики.

"Я думаю, что это произойдет в конце этой недели, но все может измениться", - сказал он.

В то же время, он подчеркнул, что переговоры будет вести не только он. В частности, они запланированы и на экспертном уровне.

Ранее в четверг в МИД Швейцарии заявили, что планируют начало переговоров между США и Ираном на пятницу.