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В ЕС надеются на открытие всех кластеров на переговорах о вступлении Украины

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита ЕС заявили, что открытие дальнейших кластеров переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет зависеть от достижений этой страны.

В заявлении по итогам первого дня саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС приветствовали старт 15 июня переговоров с Киевом по первому кластеру.

"Надеемся на начало переговоров и по остальным кластерам, с соблюдением принципа, согласно которому этот процесс зависит от достижений страны", - говорится в документе.

ЕС Брюссель Украина
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