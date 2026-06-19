Блок Кочаряна потребовал признать недействительными результаты выборов в Армении

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционный блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна в пятницу обратился в Конституционный суд республики с требованием признать недействительными результаты выборов в парламент 7 июня.

"Выборы прошли с массовыми нарушениями, не были свободными и справедливыми. Мы требуем аннулирования результатов выборов", - сказал журналистам адвокат Ованнес Худоян журналистам перед зданием ЦИК.

Ранее в пятницу в Конституционный суд с аналогичными требованиями обратились оппозиционный блок "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, партия "Демократия, закон, дисциплина", партия экс-омбудсмена Армении Армана Татояна "Крылья единства".

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам ЦИК, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" - более 9,9%. "Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Накануне Пашинян исключил возможность проведения новых парламентских выборов в стране на фоне обвинений оппозиции о фальсификации избирательного процесса.