ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила в среду ходатайство генпрокуратуры о лишении неприкосновенности и уголовном преследовании кандидата в депутаты, главы оппозиционного блока "Армения", бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

"ЦИК дал согласие на лишение неприкосновенности и осуществление уголовного преследования Роберта Кочаряна. Дело касается периода 2004-2009 гг., злоупотребления служебным положением, отмывании денег", - сказал журналистам адвокат экс-президента Арам Орбелян.

Генпрокуратура Армении обвиняет экс-президента и его старшего сына Седрака Кочаряна в участии в незаконной земельной сделке в Ереване в 2004 году, приобретении доли в частной компании, основанной на данной территории после завершения срока полномочий главы государства.

Кочарян занимал должность президента Армении в 1998-2008 гг.

"Предъявленное обвинение не имеет никакого отношения к какому-либо реальному уголовному делу, ни один представленный следствием факт не описывает состава преступления. Речь идет о коммерческой земельной сделке, создании компании - теннисного корта в 2004 году. Сделка тогда была официально утверждена решением правительства. Позже, когда Роберт Кочарян покинул свой пост, его сын приобрел долю в компании, заплатив сумму, полностью соответствующую рыночной стоимости. Каким образом покупка доли в компании может быть связана с земельной сделкой 2004 года, отмыванием денег, непонятно", - заявил Орбелян.

"Это политический заказ", - считает адвокат.

Согласно окончательным результатам ЦИК, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - более 9,9%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Пашинян заявлял, что прошедшие в парламент в результате выборов 7 июня оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности. Он заявил, что предстоящей повесткой возглавляемой им партии станет лишение имущества глав трех оппозиционных сил - Карапетяна, Кочаряна и Царукяна. "Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной", - сказал Пашинян.