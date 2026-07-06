США отправят в Польшу дополнительный контингент в течение трех месяцев

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дополнительный военный контингент США прибудет в Польшу в течение трех месяцев, сообщила газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник в польском правительстве.

Ожидается, что численность ВС США в Польше достигнет 5000 человек на ротационной основе. Переговоры о системе этой ротации и о создании постоянной американской военной базы ведут чиновники окружения президента Польши Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша с администрацией США.

"Наш союзник заявляет о своей политической воле и решимости реализовать оба проекта", - сказал собеседник издания.