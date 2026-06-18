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Рютте назвал сокращение военного присутствия США в Европе структурированным процессом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - США будут осуществлять пересмотр своего военного присутствия в Европе, консультируясь со странами-союзницами по НАТО, и данный процесс будет структурированным, заявил на пресс-конференции генсек альянса Марк Рютте.

"Это будет структурированный процесс, который будет развиваться в течение ближайшего полугода", - сказал он.

Он отметил, что альянс тратит сейчас по сравнению с прошлым годом больше на $139 млрд.

"Это огромные деньги. И это только Канада и Европа. Мне кажется, что на таком фоне США логично могут пересмотреть свою роль. И они это будут делать в тесных переговорах с союзниками", - объяснил генсек НАТО.

На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская сторона намерена пересмотреть масштабы размещения своих сил в Европе в течение ближайших шести месяцев.

Европа Марк Рютте НАТО Пентагон США
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