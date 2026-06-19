Рубио и Аун обсудили режим прекращения огня в Ливане

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и президент Ливана Жозеф Аун по телефону обсудили в том числе установление перемирия в Ливане, сообщает LBCI. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Аун поблагодарил США за поддержку, подчеркнул необходимость прекратить атаки Израиля по ливанской территории посредством установления всеобъемлющего режима прекращения огня. Президент также назвал перемирие ключевым предварительным условием для продолжения переговоров США, Ливана и Израиля, продолжение которых запланировано в Вашингтоне на следующей неделе.

Рубио заверил Бейрут в поддержке Вашингтона, в стремлении США добиться безопасности и стабильности в Ливане, обеспечить исполнение полномочий правительства на всей ливанской территории, усилить государственные институты, особенно армию.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль и "Хезболла" договорились о новом перемирии, которое вступает в силу в пятницу в 16:00 по Москве.