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Евросовет призывает к быстрому и масштабному укреплению обороноспособности ЕС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Обороноспособность Европы должна "решительно наращиваться" к 2030 году, говорится в заключениях проходившего в Брюсселе 18-19 июня саммита Евросоюза.

"Опираясь на недавний прогресс, Европейский совет призывает к активизации усилий с дополнительной срочностью для быстрого и масштабного достижения этой цели, снижения стратегической зависимости и устранения критических пробелов в потенциалах с использованием всеобъемлющего подхода, - заявили лидеры Евросоюза. - Более сильный и дееспособный Европейский союз в области безопасности и обороны внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и будет дополнять НАТО, которая остается для государств-членов фундаментом их коллективной обороны".

Евросовет отмечает "важность сотрудничества с партнерами-единомышленниками, разделяющими цели внешней политики и политики безопасности ЕС".

Евросовет Евросоюз
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