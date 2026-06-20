Медведев заявил, что мира на Ближнем Востоке после соглашения США-Ирана ждать опрометчиво

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ждать мира на Ближнем Востоке опрометчиво, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отмечая что Ормузский пролив стал персидским "ядерное оружием", которое будут использовать.

"Во-первых, всё-таки состоялась пресловутая "сделка" США и Ирана. Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары", - написал он на своей странице в Max.

По его словам, "Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить".

Медведев подчеркивает, что "неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями".

"Так что мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke (...) И его будут использовать", - написал замглавы Совбеза РФ.