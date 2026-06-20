В разведке США полагают, что Израиль продолжит наносить удары по Ливану

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные, скорее всего, продолжат наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие между США и Ираном, сообщает The New York Times со ссылкой на доклад американской разведки.

"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятнее всего, продолжит военные действия против "Хезболлы", несмотря на соглашение о перемирии между США и Ираном, которое содержит призыв о прекращении боев в Ливане", - отмечается в статье.

Газета пишет, что по оценке разведслужб США, Израиль может продолжить удары, даже если это будет ставить под угрозу дальнейшие переговоры между Вашингтоном и Тегераном.