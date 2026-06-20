В Ливане заявили о более чем 4 тыс. погибших за последние месяцы от ударов Израиля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Ливану со 2 марта 2026 года привели к гибели 4 057 человек, сообщает в субботу Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав.

Кроме того, более 12 тыс. человек получили ранения.

По информации ливанских властей, за пятницу в стране в ходе израильских ударов погибли 83 человека, 141 ранен.

Кроме того, поступали данные о том, что Израиль продолжил наносить удары по Ливану и в субботу.