Четырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Четырехсторонняя встреча США, Ирана, Катара и Пакистана состоится во второй половине дня в воскресенье, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Сейчас проходит заседание между делегацией переговорщиков Исламской Республики Иран и катарским посредником. Планируется, что после этого у нас также будет встреча с Пакистаном, а после полудня - четырехсторонняя встреча с участием представительных делегаций Исламской Республики Иран, США, Катара и Пакистана", - сказал он агентству Tasnim в швейцарском Бюргенштоке.

По словам Багаи, основным вопросом для Тегерана на переговорах является прекращение действий в Ливане.

"Пункт первый в начале меморандума, как по порядку расположения, так и по значимости, означает прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. И это имеет для нас основополагающее значение", - сказал дипломат.