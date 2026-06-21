Главы МИД Ирана и Швейцарии провели переговоры в Бюргенштоке

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в Бюргенштоке, где, как ожидается, пройдут переговоры между Ираном и США.

"Аббас Аракчи, министр иностранных дел нашей страны, в рамках первой официальной программы иранской делегации в Швейцарии встретился с Иньяцио Кассисом", - передает в воскресенье агентство Tasnim.

Ожидается, что в воскресенье в Бюргенштоке состоятся переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее в Швейцарию прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф и начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир.

В субботу вечером в Швейцарию прибыла делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.