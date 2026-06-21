Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Первый после снятия блокады США контейнеровоз пришвартовался в воскресенье в иранском порту Шахид-Раджаи, сообщает в воскресенье государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

"Контейнеровоз вместимостью 6,5 тыс. контейнеров пришвартовался в 3:00 утра, в воскресенье", - цитирует телерадиокомпания начальника управления портов и мореплавания провинции Хормозган Хосейна Аббаснежада.

Аббаснежад добавил, что "это первое пришвартование контейнеровоза в порту Шахид-Раджаи после морской блокады, устроенной американским противником против нашей страны".

По его словам, судно разгрузит 2 980 контейнеров, а до конца недели на борт будет погружено более 3 100 контейнеров с экспортными товарами.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы 18 июня полностью сняли блокаду с иранских портов.