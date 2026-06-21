Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - По данным иранского агентства Fars, Ормузский пролив закрыт, через него проходят только суда, следующие в Иран.

"Ормузский пролив по-прежнему закрыт, и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции до особого распоряжения не выдают никаких разрешений на проход судов", - пишет агентство со ссылкой на военный источник и данные собственного корреспондента.

Fars также цитирует исследовательско-аналитическую компанию в области инвестиций в нефтегазовый сектор HFA, по данным которой "со вчерашнего дня до настоящего момента через Ормузский пролив проходили только суда, направляющиеся в Иран".

Между тем ранее в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщили, что коммерческие суда продолжают осуществлять движение через Ормузский пролив, несмотря на заявление Тегерана о его закрытии.

"Иран не контролирует Ормузский пролив. (...) беспрепятственное движение судов продолжается, и американские силы следят за сообщили ситуацией, чтобы гарантировать, что так и останется", - заявил в субботу представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс.

Американские вооруженные силы, размещенные на Ближнем Востоке, продолжают обеспечивать соблюдение и выполнение в полной мере всех положений меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, отметили в командовании.

"Через него (Ормузский пролив - ИФ) прошли уже 55 торговых судов, перевозивших большие объемы грузов и более 17 млн баррелей нефти на мировые рынки", - заявили в CENTCOM.

Ранее в субботу Центральный штаб вооруженных сил Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива из-за нарушений Израилем режима прекращения огня в Ливане и невыполнения США первого пункта предварительного соглашения о прекращении военных действий.

Позднее, как сообщало государственное телевидение IRIB, иранские ВМС напрямую связывались с коммерческими судами и предупреждали их не приближаться к Ормузскому проливу.

КСИР указал, что суда, пытающиеся пересечь пролив, могут столкнуться с минами или стать целью для атаки. По утверждению IRIB, движение в Персидском заливе на подходе к Ормузскому проливу в течение последних нескольких часов стало менее интенсивным.