Спикер иранского парламента раскритиковал угрозы со стороны США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США следует отказаться от практики резких высказываний в адрес Ирана, заявил в воскресенье спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Им следовало бы внимательнее следить за тем, что они заявляют. Наши вооруженные силы готовы ответить им, но не словами, а иначе", - написал он в соцсети X.

"Не важно, что они говорят, так как мы будем не говорить, а действовать", - добавил он.

Галибаф - один из руководителей иранской делегации на переговорах с США в Швейцарии.

Ранее Трамп в эфире американского телевидения пригрозил захватить Ормузский пролив. Также он угрожал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, заявившему, что иранская сторона должна сохранить возможность обогащать уран.

Агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что на фоне угроз Трампа иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии в знак протеста. Официального подтверждения не было.