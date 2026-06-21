Иран обсудил с США замороженные активы и нефть

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иранская сторона на переговорах в Швейцарии с США подняла тему возвращения замороженных активов исламской республики, сообщил член делегации Ирана Хосейн Гурбанзаде.

"Мы обсудили тему замороженных иранских активов и способы их возвращения", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".

Также, по его словам, речь шла о временном снятии санкций с иранской нефти и нефтепродуктов. "Финальная версия предложения по этой теме готова", - добавил переговорщик.