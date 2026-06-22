Иранская сторона заявила о прогрессе на переговорах с США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии.

"В ходе четырехсторонних переговоров (с участием Пакистана и Катара в качестве посредников - ИФ) в Швейцарии достигнут хороший прогресс", - сообщил Багаи, его цитирует Press TV.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ирана, делегации переговорщиков завершили свою работу, технические команды продолжат работать в понедельник.

Багаи отметил, что Катар и Пакистан, как ожидается, опубликуют совместное заявление.

Иных подробностей о том, к чему удалось прийти иранской и американской сторонам, не приводится.

Ранее американские СМИ сообщили, что в ходе переговоров в Швейцарии в воскресенье США и Иран помимо ядерных вопросов обсудили Ормузский пролив и ситуацию с Ливаном.

По данным Axios, после завершения встреч на высоком уровне технические группы, вероятно, останутся в Швейцарии для продолжения переговоров.

Дипломатический источник портала сообщил, что представители США, Ирана и выступающих посредниками Пакистана и Катара "остались довольны ходом переговоров".

Возглавивший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс днем в воскресенье заявил журналистам о прогрессе на переговорах с Ираном, назвав их "исторической встречей".

После подписания Вашингтоном и Тегераном на минувшей неделе меморандума о взаимопонимании ожидается, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения США и Ирана займет 60 дней вплоть до 17 августа.