Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал флаги Карабаха, поставленные депутатами от оппозиции на своих столах в парламенте, угрозой новой войны с Азербайджаном. Он заявил об этом в ходе правительственного часа в парламенте.

"Наличие флагов Карабаха в нашем парламенте - это угроза войны. Они открывают этот разговор, провоцируют. Вопрос Карабаха закрыт, - сказал он. - Оппозиция создает угрозу для мира".

"И мы должны приложить усилия, чтобы ситуация не была дестабилизирована. Мы продолжаем институционально развивать мир", - сказал Пашинян.

Он вновь подтвердил, что готов отправиться в Баку в 2027 году на саммит Европейского политического сообщества, "если будет приглашение".