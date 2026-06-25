El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al приостановила продажу билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву, следует из данных системы бронирования на сайте компании.

Ближайшая доступная для покупки билета дата вылета из столицы Израиля - 2 июля.

Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила ранее, что решение El Al приостановить рейсы в Москву связано "с событиями в отношениях между Россией и Украиной". На следующей неделе компания проведет новую оценку ситуации, исходя из которой будет принято решение о возобновлении полетов.

"Авиакомпания приостанавливает полеты на три дня, по 29 июня включительно в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. Отменены рейсы 25, 28 и 29 июня", - сказала "Интерфаксу" руководитель отдела продаж авиакомпании Татьяна Токаренко.

Дальнейшие решения по выполнению рейсов между Израилем и Россией могут быть приняты на следующей неделе.

"Надеемся, что все будет благополучно", - добавила Токаренко.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что пауза в полетах El Al не отражается на организованном туризме в Израиль, потому что с 13 июня 2025 года российские туроператоры и турагенты не могут продавать туры и любые другие туристические услуги по этому направлению.

"Тем не менее прямое авиасообщение между странами сохраняется силами российских перевозчиков", - сказали в ассоциации.

Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские авиакомпании Red Wings и "Азимут".