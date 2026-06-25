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Литва запретила полеты близ границы с Белоруссией до конца года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас по запросу литовского Минобороны установил запрет на полеты вблизи литовско-белорусской границы до конца текущего года, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минтранса.

Ограничение полетов в воздушном пространстве вдоль литовско-белорусской границы установлено до 1 января 2027 года.

Целями запрета полетов называются "обеспечение защиты воздушного пространства Литвы и создание условий для оперативного реагирования военных на возможные нарушения воздушного пространства".

Литва Белоруссия
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