Литва запретила полеты близ границы с Белоруссией до конца года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас по запросу литовского Минобороны установил запрет на полеты вблизи литовско-белорусской границы до конца текущего года, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минтранса.

Ограничение полетов в воздушном пространстве вдоль литовско-белорусской границы установлено до 1 января 2027 года.

Целями запрета полетов называются "обеспечение защиты воздушного пространства Литвы и создание условий для оперативного реагирования военных на возможные нарушения воздушного пространства".