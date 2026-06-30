США и Иран обсудят в Катаре 1 июля Ормузский пролив на непрямых переговорах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти 1 июля, но они будут непрямыми, через посредников, сообщила "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

По их данным, будет обсуждаться Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе.

Источники также сообщили, что Иран получит $3 млрд из своих замороженных активов к концу недели. Ожидается, что в связи с этим уже во вторник и американская, и иранская делегации встретятся в Дохе с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и пакистанскими посредниками.

Ранее катарский МИД заявил, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что время начала переговоров между США и Ираном по окончательному соглашению зависит от того, когда американская сторона выполнит положения меморандума о взаимопонимании. Речь идет, в частности, о незамедлительном и постоянном прекращении военных действий, в том числе в Ливане, а также об условиях прохода судов через Ормузский пролив и размораживания иранских активов.

Багаи отметил, что Тегерану "нужно оценить нынешний процесс в ближайшие дни и принять решение о том, когда начать переговоры по итоговому соглашению".

Среди положений, согласованных в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США, зафиксировано обязательство США в конечном итоге прекратить все виды санкций против Тегерана и полностью предоставить для использования замороженные или ограниченные фонды и активы Ирана.