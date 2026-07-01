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Лукашенко помиловал 32 осужденных

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости республики подписал указ о помиловании 32 человек - 20 женщин и 12 мужчин, сообщила его пресс-служба.

Из помилованных 28 человек были осуждены за преступления экстремистской направленности.

"Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что все они обратились на имя президента с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись.

Александр Лукашенко Белоруссия
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