В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 506 человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Демократической республике Конго из-за заражения вирусом Эбола умерли уже 506 человек, сообщает EFE со ссылкой на данные правительства.

Подтвержден 1561 случай заболевания, уровень смертности составляет 32,4%. Госпитализированы 628 пациентов, 253 человека выздоровели.

Вспышка эпидемии Эболы была объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду, где выявлено 20 подтвержденных случаев, два человека скончались.