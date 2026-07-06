Вэнс посоветовал Украине сосредоточиться на обороне, а не наступлении

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В США считают, что Украине не стоит вести крупные наступательные операции против России, а нужно лишь обороняться, заявил The Times вице-президент США Джей Ди Вэнс, говорят о событиях 2023 года.

"Практически весь западный мир, включая президента Байдена (Джо Байден, бывший президент США - ИФ), в свое время подталкивал украинцев к проведению масштабного контрнаступления, которое в ретроспективе оказалось стратегической и тактической катастрофой", - сказал он.

По словам Вэнса, нынешняя администрация президента США Дональда Трампа "сделала ставку на то, (...) что украинцы, при условии, что мы, разумеется, ведем переговоры, должны действовать максимально оборонительно".

"Этот подход дал куда больше плодов, потому что обороняться проще, чем атаковать. Это позволило украинцам лучше использовать тактическое преимущество", - считает вице-президент США.

Он выразил мнение, что сейчас Россия не сможет добиться масштабных успехов на поле боя. "И не исключено, что это может дать нам необходимое пространство для решения проблемы", - добавил Вэнс.