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Песков назвал позицию США по Украине последовательной, но противоречивой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречивой позицию американской администрации по украинскому урегулированию.

"Позиция Белого дома, с одной стороны, последовательная, с другой стороны, как все в мировых делах, весьма противоречива", - сказал он "Известиям".

Он объяснил, что риторика, которую подтверждает госсекретарь США Марко Рубио, о том, что Вашингтон поддерживает только одну сторону в конфликте — Украину, является последовательным продолжением бремени администрации экс-президента Джо Байдена, который втянул Соединенные Штаты в этот конфликт.

"А с другой стороны, мировые дела так устроены, что, несмотря на существенные противоречия в заявлениях и так далее важны конкретные дела и по конкретных делам, мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды, помочь в разрешении украинского конфликта", - сказал Песков.

Джо Байден Дмитрий Песков Марко Рубио США Украина Дональд Трамп
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