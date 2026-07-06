Президент Литвы утвердил новый состав правительства в полном составе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил предложенный премьер-министром состав нового правительства, сообщила в понедельник президентская администрация.

"В понедельник Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией и принимая во внимание представление премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса, подписал указ, которым утвердил состав XXI правительства", - говорится в сообщении.

В составе литовского правительства сменятся восемь министров: министром финансов станет Тауримас Валис, министром внутренних дел - Мартинас Кателинас, министром окружающей среды - Иева Андрюлайтите, министром культуры - Лукас Альсис, министром здравоохранения - Линас Кукурайтис, министром сельского хозяйства - Кястутис Мажейка, министром энергетики - Лукас Савицкас.

Экс-премьер Инга Ругинене вернется на должность министра социальной защиты и труда. Продолжат работу бывшие в составе ее команды министр иностранных дел Кястутис Будрис, министр обороны Робертас Каунас, министр сообщения Юрас Таминскас, министр образования, науки и спорта Раминта Поповене, министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас, министр юстиции Рита Тамашунене.

После того, как сейм (парламент) одобрит программу правительства, кабинет министров принесет присягу и официально приступит к исполнению своих обязанностей.