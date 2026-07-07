НАТО выделит $40 млрд на средства борьбы с беспилотниками

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - НАТО запускает инициативу по борьбе с БПЛА, в нее будет вложено $40 млрд, сообщил на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО генсек альянса Марк Рютте.

"Сегодня мы запускаем инициативу "NATO Drone Edge". В рамках этой инициативы союзники инвестируют более $40 млрд в средства борьбы с беспилотниками в течение следующих пяти лет, - сказал он. - Поскольку эти возможности требуют наличия соответствующих кадров для управления ими, союзники также обязуются обучить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооруженных силах к концу 2027 года".