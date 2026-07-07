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И.о. главы правительства Молдавии назначен вице-премьер Осмокеску

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности премьер-министра Молдавии назначен вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Евгений Осмокеску, соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

Он будет исполнять обязанности премьер-министра Молдавии с 8 июля до приведения к присяге нового правительства.

Премьер-министр Александр Мунтяну, который заявил об отставке 3 июля, выразил уверенность, что Осмокеску обеспечит непрерывность деятельности правительства.

"Я благодарю его за принятие этой ответственности и желаю ему больших успехов в этой должности. Я абсолютно уверен, что он ответственно обеспечит непрерывность деятельности правительства", - написал Мунтяну в соцсетях.

Мунтяну вступил в должность премьер-министра 1 ноября 2025 года.

Санду ранее заявила, что на текущей неделе начнет консультации с парламентскими фракциями о новом составе правительства.

Майя Санду Молдавия Александр Мунтяну Евгений Осмокеску
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