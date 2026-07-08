Президент Ирана возвращается в Тегеран после ударов США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иранский президент Масуд Пезешкиан возвращается в Тегеран из Ирака после ударов США по Ирану, сообщает государственная телекомпания IRIB.

Пезешкиан покинул иракский город Эн-Наджаф рано утром в среду по местному времени после завершения своего визита в Ирак.

Возвращение Пезешкиана произошло после того, как США начали наносить удары по Ирану.

Ранее президент Ирана прибыл в Эн-Наджаф, куда доставили тело бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что вооруженные силы наносят удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе.

По данным гостелевидения Ирана, мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.

Сообщается, что снаряды попали в коммерческий причал в Сирике, рыбацкий причал в деревне Зиарат и гражданские рыболовецкие суда в Бендер-Аббасе.

По данным IRIB, несколько человек были ранены в результате удара по пирсу в Сирике.