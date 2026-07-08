Более 10 самолетов-заправщиков ВВС США обеспечивают удары по Ирану

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Нанесение ударов американской авиации по Ирану в районе Ормузского пролива обеспечивают по меньше мере 12 самолетов-заправщиков ВВС США, каждый из которых способен дозаправить в воздухе несколько истребителей, сообщает CNN со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.

Воздушные танкеры замечены над восточной частью Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманским заливом. В операции также принимает участи разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Телеканал отмечает, что самолеты-заправщики играют ключевую роль в поддержании боеготовности истребителей и других ударных самолетов во время длительных операций, позволяя им пополнять запасы топлива без посадки.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) не сообщало о количестве принимающих участие в операции истребителей.

Ранее командование заявило, что наносит "мощные удары по Ирану, чтобы заставить его дорого заплатить за нападения на коммерческие суда".

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на среду будут в четыре-пять раз масштабнее, чем 10 дней назад по его объектам в районе Ормузского пролива.

По словам источника, пока неясно, как долго будут продолжаться удары. "Мы получим оценку результатов ударов и примем решения позже", - сказал он.

Агентство The Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц информировало, что удары сил CENTCOM по Ирану продлятся несколько часов и затронут различные военные объекты и портовые сооружения в районе Ормузского пролива.

По их словам, в рамках операции американские военные нацелены на иранские системы ПВО, системы берегового наблюдения, пусковые установки зенитных ракет и противокорабельных крылатых ракет, а также площадки для запусков беспилотников.

По данным гостелевидения Ирана, в результате американских ударов мощные взрывы прогремели в иранских портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.