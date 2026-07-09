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Более 20 кораблей ВМС США находятся на боевом дежурстве вблизи Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Более двух десятков американских боевых кораблей патрулируют воды Ближнего Востока вблизи Ирана, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"На данный момент более 20 кораблей ВМС США патрулируют воды Ближнего Востока в условиях, когда силы Центрального командования продолжают укреплять региональную безопасность и стабильность", - говорится в сообщении.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана находятся два атомных авианосца, на которых базируется более 100 боевых самолетов, один крейсер, 13 ракетных эсминцев и три больших десантных корабля, на борту которых размещены экспедиционный батальон морской пехоты, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера, и ударные подлодки. Кроме того, в Красном море, которое также входит в зону ответственности CENTCOM, курсируют еще два ракетных эсминца.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM Аравийское море Красное море Ближний Восток
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