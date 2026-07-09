ЕК обеспокоена ценами на энергоносители на фоне событий в Ормузском проливе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке энергии из-за событий в Ормузском проливе неустойчивая, она была такой в течение месяцев, и это влияет на цены на энергоносители, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"На данный момент нет обеспокоенностей, что касается безопасности снабжения. Нашей обеспокоенностью с начала конфликта было его влияние на цены, и мы видим, что цены на энергию очень волатильны", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе. О

Она ответила на вопрос о том, что предпринимает ЕК в свете событий в Ормузском проливе. "То, что мы делали с самого начала, это проводили очень частые совещания с государствами-членами, с заинтересованными сторонами, с промышленностью и Международным энергетическим агентством, чтобы знать их видение ситуации. И мы продолжаем это делать", - отметила Итконен.

По ее словам, Координационная группа по нефти заседала на прошлой неделе, происходят интенсивные контакты по данной тематике.

"Да, наша главная обеспокоенность касается цен. Принимая во внимание неустойчивость ситуации, очень сложно предвидеть, какое влияние это может иметь в будущем", - подчеркнула представитель ЕК.